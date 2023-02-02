Спорить бесполезно: ученые выяснили, почему никогда не удается переубедить своего соперника

Нейроны мозга людей со схожими взглядами работают одинаково, а у соперников отличаются

Оппоненты при разговоре на одну и ту же тему не могут сойтись во мнениях из-за того, что избирательно потребляют ту или иную информацию. Работа мозга в моменты, когда речь идет о неравнодушной тем, похожа на уникальный отпечаток пальца, только нейронный.

Такие выводы сделали американские ученые из Университета Брауна, передает Science Advances. Для своего исследования они попросили либералов и консерваторов посмотреть одни и те же новости.

Во время эксперимента, в котором брали участие 44 человека, исследователи провели анализ мозга при поомщи МРТ. Они оценили уровень нейронной синхронности, то есть скоординированных реакций мозга в момент одного и того же действия. Сначала испытуемые читали новости, в которых были написаны слова-триггеры по типу "иммиграция" или "аборт". После чего им показали одинаковые новостные ролики, в которых ведущий нейтрально сообщал о тех же абортах или жарких дебатах по поводу иммиграции. Во время эксперимента исследователи замеряли активность мозга добровольцев.

Один зи методов ученых стал анализ сходства представлений: когда человек видит простое и статичное изображение — например, то или иное слово, — его мозг будет представлять это слово с определенной активностью. Это похоже на уникальный отпечаток пальца человека, только нейронный, который кодирует информацию в головном мозге.

Проанализировав полученную информацию, ученые выяснили, что эти самые "нейронные отпечатки" людей с одинаковыми политическими или другими взглядами похожи между собой. И, как следствие, отличаются у людей с разными взглядами. Ученые пришли к выводу, что восприятие нейтрально поданной информации у таких людей различается изначально, даже если они получают одни и те же данные.

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