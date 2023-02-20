Люди зможуть переписуватись силою думки: вчені відзвітували про успішне випробування нової технології

Технологія буде корисна для людей з паралічем та дегенеративними захворюваннями

Американські вчені провели успішні випробування імпланту, що дозволяє набирати текст силою думки. Випробування проводились на людях.

Про це повідомляє портал CNBC, посилаючись на стартап Synchron, автори якого — вчені з Нью-Йорка. Цей стартап пеціалізується на нейронних інтерфейсах.

Вчені впевнені, що їхня нова технологи майже повністю вже готова до масового використання. За допомогою імпланту люди з паралічем чи дегенеративними захворюваннями зможуть набирати текст та керувати курсором за допомогою сили думки.

Імплант Synchron Switch приєднують до кори головного мозку неінвазивним ендоваскулярним методом (через кровоносну систему). Після цього контакти підключають до спеціальної "приставки", яка і перетворює думки на цифровий сигнал.

У світі вже встановлено сім імплантів такого типу, чотири з яких в Австралії, а три у США. Щоб довести безпеку Switch, компанія-розробник має провести щонайменше шість успішних операцій на території Америки. Інвесторами цієї програми є Білл Гейтс і Джефф Безос, а всього компанія зуміла залучити 75 млн. доларів вкладень.

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