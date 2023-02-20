Люди смогут переписываться силой мысли: ученые отчитались об успешном испытании новой технологии

Технология будет полезна для людей с параличом и дегенеративными заболеваниями

Американские ученые провели успешные испытания импланта, который позволяет набирать текст силой мысли. Испытания проводились на людях.

Об этом сообщает портал CNBC, ссылаясь на стартап Synchron, авторы которого — ученые из Нью-Йорка. Этот стартап пециализируется на нейронных интерфейсах.

Ученые уверены, что их новая технологи почти полностью уже готова к массовому использованию. При помощи импланта люди с параличом или дегенеративными заболеваниями смогут набирать текст и управлять курсором при помощи силы мысли.

Имплант Synchron Switch подсоединяют к коре головного мозга неинвазивным эндоваскулярным методом (через кровеносную систему). После этого контакты подключают к специальной "приставке", которая и преобразует мысли в цифровой сигнал.

В мире уже установлено семь имплантов такого типа, четыре из которых в Австралии, а три в США. Чтобы доказать безопасность Switch, компания-разработчик должна провести минимум шесть успешных операций на территории Америки. Инвесторами данной программы являются Билл Гейтс и Джефф Безос, а всего компания сумела привлечь 75 млн долларов вложений.

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