Ученые засняли гигантскую медузу-фантома: фото "призрачного" создания

Ученые за больше 100 лет видели медузу-гиганта только 126 раз

В водах Антарктики норвежские экспедиторы из группы Viking заметили редкую беспозвоночную медузу-фантом Stygiomedusa gigantea. Ее обнаружили больше 120 лет назад, но за это время медузу видели чуть больше сотни раз.

Об этом рассказали на портале Polar Research. Уникальные кары удалось получить при помощи новых персональных подводных аппаратов.

"Мы продемонстрировали, что персональные подводные аппараты, которые все чаще используются в научных экспедициях, открывают новые возможности для биологических исследований в полярных регионах", — отмечают авторы исследования.

Медуза-фантом живет на глубине до 6500 метров и редко показывается людям. Распространена она по всему миру, за исключением Северного Ледовитого океана. В длину она достигает 10 метров, а питается планктоном или мелкой рыбой. Впервые медузу обнаружили в 1910 году, и с тех пор ее удалось увидеть только 126 раз.

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