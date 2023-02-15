Впервые в истории: ученые покажут кадры с "Титаника", снятые почти 40 лет назад

Миру покажут кадры первой экспедиции на "Титаник", которые ранее хранили в секрете

Ученые опубликуют ранее неизвестные кадры исследований с места крушения "Титаника" в 1986 году. Миру покажут каюту офицера, внешний вид корабля и другие места..

Об этом сообщает ABC News. Всего планируется опубликовать 80-минутный фильм с новыми кадрами.

Корабль "Титаник" был снят камерами трехместного исследовательского подводного аппарата "Элвин" и дистанционно управляемого "Джейсона-младшего" в июле 1986 года. Именно тогда человечество смогло увидеть первые кадры корабля, который затонул в 1912 году. Большая часть этих кадров никогда ранее не показывалась публике.

Видео начентся с того, что "Элвин" приблизится к "Титанику", исследует его нос и припаркуется на палубе. А "Джейсон-младший" исследует затонувший корабль изнутри. Мир сможет увидеть каюту старшего офицера и прогулочное окно, внешний вид корабля и телемотор, используемый для передачи рулевого управления и управления двигателем в машинное отделение.

Известно, что в 1912 году после столкновения "Титаника" с айсбергом погибло более 1,5 тысяч пассажиров и членов экипажа из 2,2 тысяч, которые в тот момент находились на борту.

В сентябре 1985 года в ходе совместных исследований, проводимых Океанографическим институтом Вудс-Хоул и Французским институтом океанографических исследований, Французским исследовательским институтом морских исследований, были обнаружены обломки корабля. Через девять месяцев ученые вернулись на место и засняли кадры. В 1986 году было совершено 11 погружений к месту упокоения "Титаника" почти на глубину 12 500 футов (3,8 км).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что настоящий Джек выдавал себя за женщину на "Титанике". Истории людей, которые стали прототипом для персонажей одноименного фильма, просто поражают.