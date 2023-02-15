Вперше в історії: вчені покажуть кадри з "Титаніка", зняті майже 40 років тому

Світу покажуть кадри першої експедиції на "Титанік", які раніше зберігали в секреті

Вчені опублікують раніше невідомі кадри досліджень з місця краху "Титаніка" 1986 року. Світу покажуть каюту офіцера, зовнішній вигляд корабля та інші місця.

Про це повідомляє ABC News. Загалом планується опублікувати 80-хвилинний фільм із новими кадрами.

Корабель "Титанік" було знято камерами тримісного дослідницького підводного апарату "Елвін" та дистанційно керованого "Джейсона-молодшого" в липні 1986 року. Саме тоді людство спромоглося побачити перші кадри корабля, який затонув у 1912 році. Більшість цих кадрів ніколи раніше не показувалася публіці.

Відео розпочнеться з того, що "Елвін" наблизиться до "Титаніка", досліджує його ніс і припаркується на палубі. А "Джейсон-молодший" досліджує корабель, що затонув, зсередини. Світ зможе побачити каюту старшого офіцера і вікно прогулянки, зовнішній вигляд корабля і телемотор, що використовується для передачі кермового управління і управління двигуном в машинне відділення.

Відомо, що в 1912 році після зіткнення "Титаніка" з айсбергом загинуло понад 1,5 тисячі пасажирів і членів екіпажу з 2,2 тисячі, які в той момент перебували на борту.

У вересні 1985 року під час спільних досліджень, проведених Океанографічним інститутом Вудс-Хоул та Французьким інститутом океанографічних досліджень, Французьким дослідницьким інститутом морських досліджень, було виявлено уламки корабля. Через дев’ять місяців вчені повернулися на місце та зняли кадри. У 1986 році було здійснено 11 занурень до місця упокоєння "Титаніка" майже на глибину 12 500 футів (3,8 км).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що справжній Джек видавав себе за жінку на "Титаніку". Історії людей, які стали прототипом для персонажів однойменного фільму, просто вражають.