Максимально близько і чітко: вчені показали, що знаходиться всередині відомого місячного кратера

Зображення є найчіткішим за всю історію спостереження наземних телескопів

Новий інструмент для наземного радіотелескопа Грін-Бенк (Західна Віргінія, США) дозволив побачити поверхню Місяця у найдрібніших деталях.

Як повідомляє ScienceAlert, поки нова система радіолокації є прототипом, проте вже змогла показати один із найвідоміших кратерів природного супутника нашої планети у надзвичайно високій якості.

Йдеться про кратер Тихо, який розташований у південній півкулі Місяця. Його діаметр становить 85 кілометрів, що може здатися досить великою цифрою, проте варто враховувати, що відстань до нього від Землі становить близько 385 тисяч кілометрів.

Для наземних телескопів завжди існувала проблема отримання зображення Місяця крупним планом, оскільки чим вище стає наближення, тим менш чіткі виходять знімки. Тому вчені тривалий час намагалися вирішити цю проблему, щоб не покладатися на можливості космічних супутників і є підстави вважати, що вони досягли значного прогресу у цьому.

Кратер Тихо на Місяці

Прототип радара складається з передавача та десятка 25-метрових антен, які отримують відбитий сигнал, при цьому потужність цього передавача складає всього 700 Вт, що менше, ніж у мікрохвильової печі.

Кратер Тихо при більш детальному розгляді

Попри те, що отримані знімки вже назвали найчіткішими за всю історію спостереження за Місяцем із Землі, вченим цього мало. Тепер цей інструмент буде використаний для будівництва повномасштабного радара потужністю 500 кВт.

Як повідомлялося раніше, чудесами точності напередодні зміг похвалитися космічний телескоп "Джеймс Вебб", який випадково зняв крихітний астероїд не більше 200 метрів у діаметрі між Марсом і Юпітером.