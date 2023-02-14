Максимально близко и четко: ученые показали, что находится внутри известного лунного кратера

Изображение является наиболее четким за всю историю наблюдения наземных телескопов

Новый инструмент для наземного радиотелескопа Грин-Бэнк (Западная Виргиния, США) позволил увидеть поверхность Луны в мельчайших деталях.

Как сообщает ScienceAlert, пока новая система радиолокации является прототипом, однако уже смогла показать один из самых известных кратеров естественного спутника нашей планеты в необычайно высоком качестве.

Речь идет о кратере Тихо, который расположен в южном полушарии Луны. Его диаметр составляет 85 километров, что может показаться довольно большой цифрой, однако стоит учитывать, что и расстояние к нему от Земли составляет около 385 тысяч километров.

Для наземных телескопов всегда существовала проблема получения изображения Луны крупным планом, поскольку чем выше становится приближение, тем менее четкие получаются снимки. Поэтому ученые долгое время пытались решить эту проблему, чтобы не полагаться на возможности космических спутников и есть основания полагать, что они достигли значительного прогресса в этом.

Кратер Тихо на Луне

Прототип радара состоит из передатчика и десятка 25-метровых антенн, которые получают отбитый сигнал, при этом мощность этого передатчика составляет всего 700 Вт, что меньше даже чем у микроволновки.

Кратер Тихо при более детальном рассмотрении

Несмотря на то, что полученные снимки уже назвали наиболее четкими за всю историю наблюдения за Луной с Земли, ученым этого мало. Теперь этот инструмент будет использован для строительства полномасштабного радара, мощностью в 500 кВт.

Как сообщалось ранее, чудесами точности накануне смог похвастаться космический телескоп "Джеймс Уэбб", который совершенно случайно заснял крошечный астероид не более 200 метров в диаметре между Марсом и Юпитером.