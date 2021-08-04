На фанов "Титаника" рухнул айсберг: спасать пострадавших пришлось вертолетом (видео)

В штате Теннесси (Смоки-Маунтинс) в американском музее, посвященном памяти затонувшего корабля "Титаник" произошло ЧП: на людей упала гигантская ледяная стена, символизирующая айсберг.

Об этом сообщает CNN.

Известно, что большой ледник рухнул на троих посетителей музея, которые получили травмы различной тяжести. Одного из них пришлось перевозить вертолетом в Медицинский центр Университета Теннесси в Ноксвилле в 30 милях от музея. Двое других пострадавших были доставлены на машине скорой помощи в медцентр LeConte в Севьервилле.

В музее, который позиционирует себя как крупнейшая в мире достопримечательность Титаника, шокированы произошедшим и обещают предпринять все меры, чтобы в будущем подобного не произошло.

Напомним, от шельфового ледника Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг, площадь которого больше площади Киева.