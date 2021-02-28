Больше Киева: от Антарктиды откололся огромный айсберг (фото, видео)

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг, площадь которого больше площади Киева.

Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

Первые трещины на леднике неподалеку от британской исследовательской станции Халли были обнаружены еще около девяти лет назад, а признаки неизбежного раскола были обнаружены в ноябре 2020 года по мере роста массивных трещин.

В январе 2021 года трещина, получившая название Северный разлом (North Rift), увеличивалась со скоростью до 1 км в сутки.

26 февраля гигантский айсберг окончательно откололся от континента.

Его площадь составляет 1270 квадратных километров (к примеру, площадь Киева составляет порядка 84о км кв.)

Ученые еще в 2016 году перенесли станцию Халли на 32 км вглубь материка, на фоне опасений, что ее унесет вместе с айсбергом.

После 2017 года исследователи там работают лишь в летнее время, так как зимой их эвакуация в случае ЧП может быть осложнена.

Как сообщалось ранее, 15 февраля возле станции "Академик Вернадский" снег окрасился в зеленый и розовый цвет.