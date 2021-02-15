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Малиновый и зеленый: в Антарктиде возле "Академика Вернадского" "зацвел" снег

Малиновый и зеленый: в Антарктиде возле "Академика Вернадского" "зацвел" снег
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Facebook-страница Евгения Прокопчука

В конце антарктического лета на острове Галиндез,  на котором расположена украинская станция "Академик Вернадский", наблюдается такое явление, как "цветение" снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым.

Об этом сообщает украинский Национальный антарктический научный центр на своей странице в соцсети Facebook.

цветение снега в Антарктиде_фото Евгений Прокопчук

25 лет назад Украина получила антарктическую станцию "Академик Вернадский". Как она выглядит на фото

По словам ученых, такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

цветение снега в Антарктиде_2 фото Евгений Прокопчук

"Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный - каротиновый слой, который содержит клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения", - поясняют в Центре.

цветение снега в Антарктиде_3 фото Евгений Прокопчук

Вместе с тем, ученые отмечают, что "цветение снега" не столь безобидно для окружающей среды, как может показаться: оно способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.

цветение снега в Антарктиде_4 фото Евгений Прокопчук

"В прошлом году информация о малиновом снеге у украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместные исследования: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", - рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

цветение снега в Антарктиде_5 фото Евгений Прокопчук

Согласно информации, начать исследования планируется вскоре, они будут происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

Как сообщалось, в начале января 2021 года от ледника возле станции "Академик Вернадский" откололся кусок размером с 7-этажный дом (фото).

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 80

Все по теме:

Водоросли, Ученые, Снег, Антарктида, Цветение, Станция Академик Вернадский.
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