От ледника возле станции «Академик Вернадский» откололся кусок размером с 7-этажный дом: впечатляющие фото

На острове Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский», от ледника Woozle Hill откололся огромный край ледника Woozle Hill.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.

Полярники сообщают, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Они отмечают, что отколовшаяся часть размером с 7-этажный дом - высота составляет около 20 метров, а ширина - 5 м.

Отмечается, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником, так как ледники могут многое «рассказать» об изменениях климата во всем мире.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в Антарктиде, недалеко от станции "Академик Вернадский" у двух пар пингвинов дженту родились первые пингвинята.