Скачать
Вторник, 05.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)

От ледника возле станции «Академик Вернадский» откололся кусок размером с 7-этажный дом: впечатляющие фото

От ледника возле станции «Академик Вернадский» откололся кусок размером с 7-этажный дом: впечатляющие фото
01:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На острове Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский», от ледника Woozle Hill откололся огромный край ледника Woozle Hill.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.

Полярники сообщают, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Они отмечают, что отколовшаяся часть размером с 7-этажный дом - высота составляет около 20 метров, а ширина - 5 м.

Отмечается, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником, так как ледники могут многое «рассказать» об изменениях климата во всем мире.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в Антарктиде, недалеко от станции "Академик Вернадский" у двух пар пингвинов дженту родились первые пингвинята.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ледник, Антарктида.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров: что об этом известно
02 В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с "мокрыми" хулиганами: курьезное видео
03 В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии
04 Таинственная смерть украинки в Турции: курьер рассказал о последней встрече с девушкой
05 Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Санду хочет поговорить с Зеленским о &quot;конкретных вопросах&quot;
Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь