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25 лет назад Украина открыла антарктическую станцию "Академик Вернадский". Как она выглядит на фото

25 лет назад Украина открыла антарктическую станцию "Академик Вернадский". Как она выглядит на фото
08:31 Сегодня Телеграф

6 февраля Google представил свой новый Doodle который посвящен 25-летию украинской антарктической станции имени Вернадского.

Так, 6 февраля 1996, в 18.45 по местному времени, над антарктической станцией, которая получила название "Академик Вернадский", взвился флаг Украины.

гугл дудл

Этой дате предшествовали три года колоссальной работы «чиновников от науки», дипломатов, ученых, благодаря энтузиазму и патриотизму которых Украина стала антарктическим государством. Это прежде всего ученый-биохимик, в то время посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко и весь состав - всего два человека - образованного в 1993 Центра антарктических исследований (ЦАИ): его директор, член-корреспондент НАНУ Петр Гожик, заместитель директора Юрий Оскерет (с весны 1994 до ЦАИ присоединился геофизик Геннадий Милиневский, который станет руководителем Первой Украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский").

Академик Вернадский

Украинцы поднимают флаг над станцией "Академик Вернадский".

Академік Вернадський вид сверху

Станция "Академик Вернадский", февраль 1996 год.

Украинские полярники

Украинские и британские полярники возле станции "Фарадей", январь 1996 год.

Стоит напомнить, что ранее в пятницу, 15 января, Google представил новый Doodle, и посвящен он канадско-американскому преподавателю и тренеру Джеймсу Нейсмиту.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Google, Антарктида, Google Doodle.
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