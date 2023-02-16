Вчені зняли гігантську медузу-фантома: фото "примарного" створіння

Вчені за понад 100 років бачили медузу-гіганта лише 126 разів

У водах Антарктики норвезькі експедитори із групи Viking помітили рідкісну безхребетну медузу-фантом Stygiomedusa gigantea. Її виявили понад 120 років тому, але за цей час медузу бачили трохи більше сотні разів.

Про це розповіли на порталі Polar Research. Унікальні кари вдалося одержати за допомогою нових персональних підводних апаратів.

"Ми продемонстрували, що персональні підводні апарати, які все частіше використовуються у наукових експедиціях, відкривають нові можливості для біологічних досліджень у полярних регіонах", - зазначають автори дослідження.

Медуза-фантом мешкає на глибині до 6500 метрів і рідко з’являється людям. Поширена вона у всьому світі, крім Північного Льодовитого океану. У довжину вона сягає 10 метрів, а харчується планктоном чи дрібною рибою. Вперше медузу виявили у 1910 році, і з того часу її вдалося побачити лише 126 разів.

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