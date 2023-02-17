Где в квартире укрыться от ядерного взрыва: физики дали ответ

Ученые напомнили, что в узких пространствах воздух движется быстрее, поэтому они являются небезопасными

В случае ядерного удара у человека все же есть шансы спастись и выжить, даже не будучи в бункере. Но только при условии, если он займет правильное место.

Физики из Университета Никосии смоделировали последствия после взрыва ядерной боеголовки, передает Американский институт физики. С виду самое безопасное место, на самом деле таким не оказалось.

Ядерный взрыв обладает тремя показателями: световым излучением, взрывной волной и радиацией. Действие на человека любого из этих факторов можно ослабить, если правильно расположиться. На случай ядерного взрыва строятся специальные защищенные бункеры и укрытия, но большинству населения все же придется прятаться на поверхности в обычных домах.

Ученые смоделировали ядерный взрыв и его поражение бытовых объектов. Эксперты учли все, из чего состоят постройки: комнаты, межкомнатные дверные проемы, двери, окна и коридоры. Также физики рассчитали, с какой скоростью будет распространяться зараженный радиацией воздух после ядерного взрыва.

"До нашего исследования опасность нахождения людей внутри железобетонного здания, выдерживающего взрывную волну, была непонятна. Теперь мы выяснили, что высокие скорости движения воздушных потоков могут привести к серьезным травмам или смерти", — сказал автор Димитрис Дрикакис.

Само по себе здание не является достаточным фактором защиты от последствий ядерного взрыва. Более того, в узких пространствах потоки воздуха начинают двигаться быстрее, а взрывная волна способна огибать углы. После исследования ученые назвали самыми небезопасные места, ими оказались:

окна,

дверные проемы,

коридоры.

А наиболее безопасным местом оказалась комната, окна которой выходят к взрыву. В ней можно укрыться, если занять правильную позицию, а именно в углу возле наружной стены. Но сделать это нужно быстро — от яркой вспышки от ядерного взрыва до распространения взрывной волны пройдет несколько секунд. За это время нужно успеть быстро занять безопасное место.

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