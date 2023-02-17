Де у квартирі сховатися від ядерного вибуху: фізики дали відповідь

Вчені нагадали, що у вузьких просторах повітря рухається швидше, тому вони є небезпечними

У разі ядерного удару у людини все ж таки є шанси врятуватися і вижити, навіть не будучи в бункері. Але лише за умови, якщо вона займе правильне місце.

Фізики з Університету Нікосії змоделювали наслідки після вибуху ядерної боєголовки, повідомляє Американський інститут фізики. На вигляд найбезпечніше місце, насправді таким не виявилося.

Ядерний вибух має три показники: світлове випромінювання, вибухову хвилю і радіацію. Дію на людину будь-якого з цих факторів можна послабити, якщо правильно розташуватися. На випадок ядерного вибуху будуються спеціальні захищені бункери та укриття, але більшості населення все ж таки доведеться ховатися на поверхні у звичайних будинках.

Вчені змоделювали ядерний вибух та його поразку побутових об’єктів. Експерти врахували все, з чого складаються будівлі: кімнати, міжкімнатні дверні отвори, двері, вікна та коридори. Також фізики розрахували, з якою швидкістю поширюватиметься заражене радіацією повітря після ядерного вибуху.

"До нашого дослідження небезпека перебування людей усередині залізобетонної будівлі, яка витримує вибухову хвилю, була незрозумілою. Тепер ми з’ясували, що високі швидкості руху повітряних потоків можуть призвести до серйозних травм або смерті", — сказав автор Димитріс Дрікакіс.

Сама собою будівля не є достатнім фактором захисту від наслідків ядерного вибуху. Більше того, у вузьких просторах потоки повітря починають рухатися швидше, а вибухова хвиля здатна огинати кути. Після дослідження вчені назвали найнебезпечніші місця, ними виявилися:

вікна,

дверні отвори,

коридори.

А найбезпечнішим місцем виявилася кімната, вікна якої виходять до вибуху. У ній можна сховатися, якщо зайняти правильну позицію, а саме у кутку біля зовнішньої стіни. Але зробити це потрібно швидко – від яскравого спалаху від ядерного вибуху до поширення вибухової хвилі мине кілька секунд. За цей час потрібно встигнути швидко зайняти безпечне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США стурбовані ядерними погрозами путіна. Однак ознак, що росія готова на це піти, зараз немає.