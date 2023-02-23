Мозг девочек и мальчиков работает по-разному: ученые узнали, кто умнеет быстрее

Функционирование мозга у девочек и мальчиков отличается из-за различий в белом и сером веществе

Мозг девочек развивается быстрее мозга парней. К такому выводу пришли американские ученые после ряда исследований. Структура мозга противоположных полов кардинально отличается.

Результаты исследований опубликованы на портале JAMA Network Open. Эксперты при помощи аппарата МРТ изучили функции мозга 8,9 тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет.

В первую очередь исследователи обращали внимание на изменения структуры серого и белого вещества в мозге, которые, в том числе, зависели и от гендера. В результате изучений ученые смогли подтвердить давнюю гипотезу о том, что мозг женщин и мужчин развивается по-разному. Среди прочего изменения фиксировались в структуре и темпах развития сети пассивного режима работы мозга, которая играет важную роль в функционировании мозга при бездействии.

Ученые выяснили, что у девочек связь между нейронами плотнее, и белое вещество имеет повышенную плотность в связанных с этой сетью регионами мозга. Это означает, что мозг девушек и девочек взрослеет быстрее, чем нервная система парней. Аналогичные закономерности ученые выявили при сопоставлении степени "взрослости" мозга и уровня интеллектуального развития детей.

Эти открытия объясняют возрастные различия в когнитивных способностях школьников и школьниц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что люди смогут переписываться силой мысли. Ученые изобрели специальный чип, который можно подключить к мозгу.