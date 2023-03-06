Восьминоги можуть бути прибульцями: вчені вразили відкриттям

Вченим ще належить розшифрувати сигнали, отримані з мозку восьминогів

Вченим досі не вдалося дослідити мозок восьминогів. Через це деякі експерти припустили, що ці морські жителі можуть бути прибульцями.

Результати досліджень опубліковані на порталі Current Biology. Мозок восьминога створює складні сигнали, які вчені ще не розуміють.

Нова техніка досліджень дозволила вченим записати до 12 години активності мозку восьминогів. Раніше подібні експерименти не проводилися, але, як зазначалося до цього, вчені не зовсім впевнені, що робити з сигналами, які вони виявили у восьминіговому мозку.

Провідний автор досліджень доктор Тамар Гутник говорить про те, що "восьминоги — ідеальна тварина для вивчення". У цих тварин як великий мозок, так і унікальні тіла, розвинені когнітивні здібності. Через те, що у восьминогів немає черепа, їхній мозок загорнуть у тендітну капсулу з хряща. Ця капсула значно ускладнює встановлення електродних імплантатів, подібних до тих, які потрібні для захоплення активності мозку. І оскільки восьминоги можуть легко витягувати речі зі свого тіла своїми довгими щупальцями, їх також вдалося з’єднати зі своїм тілом.

Щоб записати активність мозку восьминога, вчені вживили в нього реєстратор даних та кілька електродів. Це дозволило отримати найбільш чіткі сигнали мозку, які потрібно розшифровувати.

Деякі хвилі здаються схожими на мозкову діяльність ссавців, навіть схожі на мозок людини. Але більшість абсолютно несхожі на ті, які можуть видавати істоти, які живуть Землі. Вони тривали довше і мали повільніші коливання, ніж очікувалося.

З іншого боку, здавалося, що мозкові хвилі не пов’язані з поведінкою восьминога. Його рухи, завдання та інші дії, здавалося, не забезпечували прямої кореляції з хвилями, які вловлювали дослідники, що викликало ще більше питань цих дивних істот, які називають будинком океани Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені хочуть наділити людей додатковими кінцівками. Вчені вже почали самостійно працювати над рядом пристроїв, які зможуть у майбутньому розширити можливості людини.