Чим пахнуть старі книги: вчені дали відповідь, яка вас неприємно вразить

Чим старша книга, тим більше в ній додаткових хімічних речовин

Поціновувачі паперових книг люблять запах старих фоліантів. Вона пахне по-особливому, не так, як нові книги. І вже точно відрізняються запахом від електронних гаджетів, які не видають ніякого запаху.

Професор Матія Стрліч із Університетського коледжу Лондона з колегами вирішили розібратися та з’ясували, чим насправді пахнуть старі книги та чому цей аромат подобається людям. Як повідомляється на порталі IFL Science, допомагав вченим спеціальний "електронний ніс".

Цей прилад допоміг з’ясувати, що з старіння книги у ній звільняються деякі молекули. Це допомогло зрозуміти, чому запах старих сторінок такий привабливий і як довше зберігати старі екземпляри.

Згодом при розкладанні каніфолі в чорнилі та лігніну в папері утворюються леткі сполуки. Крім того, папір через роки починає виробляти оцтову кислоту, яка є основним інгредієнтом оцту.

Згідно з дослідженнями, у старих книгах зустрічаються шість молекул, серед яких:

ванілін;

бензальдегід (надає запах мигдалю);

толуол (використовується в розчинниках для лакофарбових виробів та додається до моторних палив);

оцтова кислота;

лігнін;

каніфоль.

Також відомо, що надмірне вживання толуолу може призвести до серйозних побічних ефектів, але в історії поки що не було випадків передозування старими книгами. Це свідчить про те, що зміст цього компонента на сторінках вкрай мало.

У нових книг запах інший через те, що їх компоненти менш схильні до деградації. Друга причина різниці запахів полягає в тому, що в минулому столітті папір для книг створювали з низьким вмістом лігніну.

Крім того, що старша книга, то вища ймовірність присутності в ній додаткових хімічних речовин. Дослідники вважають, що вони можуть допомогти встановити час створення книги, адже є унікальними для певного періоду часу. Так, наприклад, книги, опубліковані до середини 1800-х років, вирізняються високою концентрацією фурфуролу.

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