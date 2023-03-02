Чем пахнут старые книги: ученые дали ответ, который вас неприятно поразит

Чем старше книга, тем больше в ней дополнительных химических веществ

Ценители бумажных книг обожают запах старых фолиантов. Она пахнут по-особенному, не так, как новые книги. И уж точно отличаются по запаху от электронных гаджетов, которые не издают никакого запаха.

Профессор Матия Стрлич из Университетского колледжа Лондона с коллегами решили разобраться и выяснили, чем на самом деле пахнут старые книги и почему этот аромат нравится людям. Как сообщается на портале IFL Science, помогал ученым специальный "электронный нос".

Этот прибор помог выяснить, что по мере старения книги в ней освобождаются некоторые молекулы. Это помогло понять, почему запах старых страниц такой привлекательный и как дольше сохранять старые экземпляры.

Со временем при разложении канифоли в чернилах и лигнина в бумаге образуются летучие соединения. Кроме того, бумага спустя годы начинает производить уксусную кислоту, которая является основным ингредиентом уксуса.

Согласно исследованиям, в старых книгах встречаются шесть молекул, среди которых:

ванилин;

бензальдегид (придает запах миндалю);

толуол (используется в растворителях для лакокрасочных изделий и добавляется к моторным топливам);

уксусная кислота;

лигнин;

канифоль.

Также известно, что чрезмерное употребление толуола может привести к серьезным побочным эффектам, но в истории пока не было случаев передозировки старыми книгами. Это свидетельствует о том, что содержание этого компонента в страницах крайне мало.

У новых книг запах иной из-за того, что их компоненты менее подвержены деградации. Вторая причина разницы запахов заключается в том, что в прошлом веке бумагу для книг создавали с низким содержанием лигнина.

Кроме того, чем старше книга, тем выше вероятность присутствия в ней дополнительных химических веществ. Исследователи полагают, что они могут помочь установить время создания книги, ведь являются уникальными для определенного периода времени. Так, например, книги, опубликованные до середины 1800-х годов, отличаются высокой концентрацией фурфурола.

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