Ближче до птахів, ніж до крокодилів: вчені розповіли, які звуки видавали динозаври

Динозаври виявилися здатними видавати набагато більший набір звуків, ніж вважалося

Досі вважалося, що насправді звуки, що видаються динозаврами, нагадували швидше гарчання крокодилів, ніж те, що ми могли бачити в популярних фільмах. Однак тепер вчені знайшли докази того, що ці доісторичні істоти могли видавати набагато ширший набір звуків і за своїми вокальними даними більше нагадувати птахів, ніж інших сучасних архозаврів.

Як говориться в новому дослідженні, яке було опубліковано в журналі Communications Biology, вчені змогли відтворити подібність голосового апарату пінакозавра (Pinacosaurus grangeri).

Цей відносно дрібний анкілозавр проживав на території сучасних Китаю та Монголії в пізньому крейдяному періоді близько 86,3–71 мільйона років.

Проблема з визначенням того, як насправді звучали динозаври, полягає в тому, що голосові зв’язки складаються в основному з хрящів, а тому за десятки мільйонів років повністю руйнуються.

Однак автори нового дослідження звернули увагу, що кістки з горла, які були знайдені в далекому 2005 році в Монголії, насправді залишки голосового апарату, а не використовувалися виключно для дихання, як це вважалося раніше.

Також вони виявили й місця кріплення м’язів, якими динозавр міг керувати цими кісточками та цим змінювати своє звучання.

Подальше вивчення розвіяло сумніви в тому, що ці динозаври точно могли видавати звуки, що більше нагадують пташині.

Дане дослідження проливає світло на звучання лише одного виду динозаврів, а які звуки видавали інші види людям ще потрібно дізнатися.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, із чим був пов’язаний величезний розмір динозаврів, які вимерли близько 66 мільйонів років тому.