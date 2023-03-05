Ближе к птицам, чем к крокодилам: ученые рассказали, какие звуки издавали динозавры

Динозавры оказались способными выдавать гораздо больший набор звуков, чем считалось

До сих пор считалось, что на самом деле звуки, издаваемые динозаврами напоминали скорее рычание крокодилов, нежели то, что мы могли видеть в популярных фильмах. Однако теперь ученые нашли доказательства того, что эти доисторические существа могли издавать гораздо более широкий набор звуков и по своим вокальным данным больше напоминать птиц, чем других современных архозавров.

Как говорится в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Communications Biology, ученые смогли воссоздать подобие голосового аппарата пинакозавра (Pinacosaurus grangeri).

Этот относительно мелкий анкилозавр проживал на территории современных Китая и Монголии в позднем меловом периоде, около 86,3–71 миллиона лет.

Проблема с определением того, как на самом деле звучали динозавры заключается в том, что голосовые связки состоят в основном из хрящей, а потому за десятки миллионов лет полностью разрушаются.

Однако авторы нового исследования обратили внимание, что кости из горла, которые были найдены в далеком 2005 году в Монголии, на самом деле являются остатками голосового аппарата, а не использовались исключительно для дыхания, как это считалось ранее.

Также они обнаружили и места крепления мышц, которыми динозавр мог управлять этими косточками и тем самым изменять свое звучание.

Дальнейшее изучение развеяло сомнения в том, что эти динозавры уж точно могли издавать звуки, более напоминающие птичьи.

Стоит отметить, что данное исследование проливает свет на звучание лишь одного вида динозавров, а какие звуки издавали другие виды людям только предстоит узнать.

Напомним, ранее ученые выяснили, с чем был связан огромный размер динозавров, которые вымерли около 66 миллионов лет назад.