Все дело в родителях: ученые выяснили, почему люди такие умные

Мозг людей и млекопитающих развивается не так, как хлоднокровных обитателей планеты

Современные люди умные благодаря своим предкам. Наши родители и прародители передали нам соответствующие генетические признаки, поведение и социальные факторы, благодаря которым мозг людей вырос.

Об этом сказано в исследованиях команды ученого Карела ван Шайка, передает Plos Biology. По аналогичному принципу развивался мозг крупных млекопитающих и птиц.

Ранее ученые исследовали мозг взрослых особей, уделяя меньше внимания энергетическим затратам молодых организмов с развивающимся мозгом. Выяснилось, что крупный мозг у молодых особей сначала нужно "доводить" до полной готовности, а млекопитающие в наиболее юном возрасте и вовсе не в состоянии удовлетворять свои энергетические потребности. Причина кроется в родительской заботе, которая у теплокровных видов выражена ярче и сильнее, чем у холоднокровных.

Забота родителей у людей, птиц и теплокровных животных бывает больше или меньше выражена. У одних видов о детенышах заботится в основном мать, у других — отец. Остальные родичи и сообщество тоже могут помогать с кормлением, защитой от хищников, переносом или согреванием малыша, однако большую часть заботы обычно берут на себя родители, передающие по наследству собственные гены.

Команда исследователей предположила, что родители теплокровных животных вкладывают больше энергии в своих детенышей, что способствует развитию более крупного мозга. Анализ предыдущих исследований по инвестированию родительской энергии в потомство показал, что чем больше родители заботились о молодой особи, тем выше у нее были шансы на выживание.

Хладнокровные, в свою очередь, не могли дать своему потомству такого же количества энергии и заботы. Они просто откладывали яйца, предоставляя молодых особей после появления на свет самим себе. Такое поведение не способствует развитию крупного мозга. По словам ван Шайка, "устранение основного эволюционного ограничения размера мозга" привело к значительному увеличению его размера и когнитивного потенциала у птиц и млекопитающих.

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