Вся справа в батьках: вчені з’ясували, чому люди такі розумні

Мозок людей і ссавців розвивається не так, як холоднокровних жителів планети

Сучасні люди розумні завдяки своїм предкам. Наші батьки та прабатьки передали нам відповідні генетичні ознаки, поведінку та соціальні фактори, завдяки яким мозок людей виріс.

Про це йдеться у дослідженнях команди вченого Карела ван Шайка, передає Plos Biology. За аналогічним принципом розвивався мозок великих ссавців та птахів.

Раніше вчені досліджували мозок дорослих особин, приділяючи менше уваги енергетичним витратам молодих організмів з мозком, що розвивається. З’ясувалося, що великий мозок у молодих особин спочатку потрібно "доводити" до повної готовності, а ссавці у наймолодшому віці і зовсім не в змозі задовольняти свої енергетичні потреби. Причина криється у батьківській турботі, яка у теплокровних видів виражена яскравіше і сильніше, ніж у холоднокровних.

Турбота батьків у людей, птахів та теплокровних тварин буває більше або менше виражена. В одних видів про дитинчат дбає переважно мати, в інших — батько. Інші родичі та співтовариство теж можуть допомагати з годуванням, захистом від хижаків, перенесенням чи зігріванням малюка, проте більшу частину турботи зазвичай беруть батьки, що передають у спадок власні гени.

Команда дослідників припустила, що батьки теплокровних тварин вкладають більше енергії у своїх дитинчат, що сприяє розвитку більшого мозку. Аналіз попередніх досліджень з інвестування батьківської енергії у потомство показав, що чим більше батьки дбали про молоду особину, тим вищі у неї були шанси на виживання.

Холоднокровні, у свою чергу, не могли дати своєму потомству такої ж кількості енергії та турботи. Вони просто відкладали яйця, надаючи молодих особин після появи на світ самим собі. Така поведінка не сприяє розвитку великого мозку. За словами ван Шайка, "усунення основного еволюційного обмеження розміру мозку" призвело до значного збільшення його розміру та когнітивного потенціалу у птахів та ссавців.

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