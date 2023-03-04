Щупальці, шість пальців або третя рука: вчені хочуть дати людям додаткові кінцівки

Додаткові кінцівки можуть значно розширити можливості людського тіла

У найближче десятиліття люди зможуть мати додаткові кінцівки, пальці і навіть крила. Необхідні для цього технології є вже зараз.

Як йдеться в матеріалі Daily Mail, після появи технології третього великого пальця, низка вчених незалежно один від одного почали працювати над винаходами, які в майбутньому можуть змінити людство до невпізнання.

Третій великий палець – це невеликий пристрій, який керується великим пальцем ноги через прикріплені до взуття датчики. Під час випробувань люди швидко знайшли застосування для того, щоб чистити банани, відкривати пляшки і навіть грати на гітарі.

Після цього професор когнітивної неврології Кембриджського університету Тамар Макін зазначив, що здатність мозку адаптуватися до появи додаткового пальця виявилася "екстраординарною", проте доведеться ще вирішити деякі проблеми, щоб додаткові кінцівки увійшли в ужиток.

До них належать проблеми з контролем органу, якого ніколи не було в людини, а також з перерозподілом ресурсів тіла і мозку. Крім того, є і функціональні проблеми самих пристроїв, які треба зробити досить легкими та автономними.

Проте вчені вже почали незалежно працювати рядом пристроїв, які матимуть змогу в майбутньому розширити можливості людини.

Наприклад, розробник третього великого пальця Дені Клод вже працює над проєктом гнучкого щупальця Vine 2.0, який можна використовувати замість "нудніших" протезів руки.

Італійський вчений Сільвестро Мічера не став зупинятися на цьому і розпочав роботу над третьою рукою, яка кріпиться навколо талії та керується диханням.

Тим часом у Швеції вчені працюють над протезами рук, якими можна керувати силою думки.

Як повідомлялося раніше, в Японії вчені навчилися дистанційно керувати тарганами через пристрій на сонячній батареї