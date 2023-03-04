Щупальца, шесть пальцев или третья рука: ученые хотят дать людям дополнительные конечности

Дополнительные конечности могут значительно расширить возможности человеческого тела

В ближайшее десятилетие люди смогут обзавестись дополнительными конечностями, пальцами и даже крыльями. Необходимые для этого технологии существуют уже сейчас.

Как говорится в материале Daily Mail, после появлении технологии третьего большого пальца, ряд ученых независимо друг от друга начали работать над изобретениями, которые в будущем могут изменить человечество до неузнаваемости.

Третий большой палец это небольшое устройство, которое управляется большим пальцем ноги через прикрепленные к обуви датчики. Во время испытаний люди быстро нашли ему применение для того, чтобы чистить бананы, открывать бутылки и даже играть на гитаре.

После этого профессор когнитивной неврологии Кембриджского университета Тамар Макин отметил, что способность мозга адаптироваться к появлению дополнительного пальца оказалась "экстраординарной", однако придется еще решить некоторые проблемы, чтобы дополнительные конечности вошли в обиход.

К ним относятся проблемы с контролем органа, которого никогда у не было у человека, а также с перераспределением ресурсов тела и мозга. Кроме того, есть и функциональные проблемы самих устройств, которые надо сделать достаточно легкими и автономными.

Однако ученые уже начали независимо работать рядом устройств, которые смогут в будущем расширить возможности человека.

Например, разработчик третьего большого пальца Дени Клод уже работает над проектом гибкого щупальца Vine 2.0, который можно использовать вместо более "скучных" протезов руки.

Итальянский ученый Сильвестро Мичера не стал останавливаться на этом и начал работу над третьей рукой, которая крепится вокруг талии и управляется дыханием.

Тем временем в Швеции ученые работают над протезами рук, которыми можно управлять силой мысли.

Как сообщалось ранее, в Японии ученые научились дистанционно управлять тараканами через устройство на солнечной батарее