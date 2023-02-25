Грибы "сговорились" с жуками и устроили войну против деревьев

Симбиоз гриба и жука может стать ключом к победе над вредителями

Грибы могут помогать вредителям вроде жуков-короедов преодолевать естественную защиту деревьев. Это может объяснить, почему эти насекомые зачастую роятся на одном дереве.

Как говорится в материале ScienceNews, из-за нашествия короеда-типографа в Европе миллионы хвойных деревьев были уничтожены и не в последнюю очередь благодаря грибам. Новое исследование было обнародовано 21 февраля в PLOS Biology.

Хвойные деревья являются своеобразными "заводами" по производству ядовитых для насекомых веществ, которые должны если и не убить вредителя, то точно его напугать.

Однако ученые обратили внимание на то, какие вещества выделяют грибы гросмания (Grosmannia), которые всегда встречаются в паре с короедами и на то, как изменился химический профиль пораженных деревьев.

Как оказалось, грибы способны добавить в запах деревьев свои изменения, тем самым "рекламируя" нужное дерево для короедов. Кроме того, ученые установили, что насекомые способны почувствовать запах своего симбионта и прибыть точно туда, куда их "звали".

Эксперименты установили, что короеды не только отвечали на запах грибов, но и более активно рыли норы, если этот запах смешивали с их феромонами.

Понимание этих особенностей может дать человечеству возможность эффективнее бороться с короедами. В современных ловушках для жуков используются лишь их феромоны, а использование запахов грибов может помочь захватить и уничтожить больше вредителей.

Как сообщалось ранее, из-за глобального потепления человечеству грозит вспышка инфекционных болезней из-за расширения ареала обитания малярийных комаров.