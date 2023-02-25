Гриби "змовилися" з жуками та влаштували війну проти дерев

Симбіоз гриба та жука може стати ключем до перемоги над шкідниками

Гриби можуть допомагати шкідникам на кшталт жуків-короїдів долати природний захист дерев. Це може пояснити, чому ці комахи часто рояться на одному дереві.

Як йдеться у матеріалі ScienceNews, через нашестя короїда-типографа в Європі мільйони хвойних дерев були знищені і не в останню чергу завдяки грибам. Нове дослідження було оприлюднено 21 лютого у PLOS Biology.

Хвойні дерева є своєрідними "заводами" з виробництва отруйних для комах речовин, які повинні якщо й не вбити шкідника, то його точно налякати.

Проте вчені звернули увагу на те, які речовини виділяють гриби гросманію (Grosmannia), які завжди зустрічаються у парі з короїдами та на те, як змінився хімічний профіль уражених дерев.

Як виявилося, гриби здатні додати у запах дерев свої зміни, тим самим "рекламуючи" потрібне дерево для короїдів. Крім того, вчені встановили, що комахи здатні відчути запах свого симбіонта та прибути точно туди, куди їх звали.

Експерименти встановили, що короїди не лише відповідали запах грибів, а й активніше рили нори, якщо цей запах змішували з їх феромонами.

Розуміння цих особливостей може дати людству можливість ефективніше боротися з короїдами. У сучасних пастках для жуків використовуються лише їхні феромони, а використання запахів грибів може допомогти захопити та знищити більше шкідників.

Як повідомлялося раніше, через глобальне потепління людству загрожує спалах інфекційних хвороб через розширення ареалу проживання малярійних комарів.