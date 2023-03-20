Вчені помилялися: скільки відсотків мозку насправді використовує людина

Вчені з’ясували, на скільки відсотків насправді працює людський мозок

Існує міф, що людина використовує мозок лише на 10%. Така думка прижилася після того, як американські психологи Вільям Джеймс та Борис Сайдіс провели випробування мозку на молодшому синові одного з них, який був вундеркіндом.

Проте, сучасні дослідження свідчать, що лише міф, повідомляється на порталіSAGE. Насправді мозок людини задіяний у тому обсязі, в якому він сформувався та виріс.

Дослідження вчених Джеймса та Сайдіса свідчили, що люди не використовують свій мозок повністю. Пізніше ця думка була описана у книзі американського оратора Дейла Карнегі "Як завойовувати друзів і впливати на людей". Але насправді свій мозок людина використовує на 100%.

До того ж мозок складається не лише з кори, у ньому є ще п’ять відділів:

продовгуватий мозок. Він відповідає за серцебиття, дихання та рефлекси ковтання, чхання, кашлю та блювання;

міст, який відповідає за жування, міміку та рух очних яблук;

середній мозок, який відповідає за роботу зору, слуху, м’язовий тонус та пози

проміжний мозок. Він керує роботою внутрішніх органів, впливає на температуру тіла, почуття спраги, голоду та ситості;

мозок, який координує рух м’язів.

Кожна область мозку грає свою роль з чого слідує висновок, що жоден з відділів не бездіє. Крім того, серед приматів мозок людини найбільший і якби він не був потрібен у такому обсязі, то просто не розвивався б. Природний відбір завжди позбавляється непотрібних анатомічних структур, а мозок сюди не потрапив.

Вчені також з’ясували, що навіть під час сну мозок людини не заспокоюється. Він працює, але в уповільненому режимі, про що свідчать дослідження мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ). На функціонування мозку наш організм витрачає приблизно 20% усієї енергії, що ще раз доводить той факт, що якби йому не потрібно було працювати постійно та в повному обсязі, таких витрат енергії не було б.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мозок хлопчиків та дівчаток працює по-різному. Це пояснює вікові відмінності у когнітивних здібностях школярів та школярок.