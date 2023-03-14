Ученые научились отращивать "рога" у мышей: зачем это нужно

Новая технология может продвинуть человечество на пути к регенерации утерянных конечностей

Ученые использовали стволовые клетки оленей, чтобы позволить мышам отращивать рога. Хоть затея может показаться странной, но в будущем эта технология может позволить людям восстанавливать кости и хрящи.

Как говорится в материале Daily Mail, китайские ученые смогли определить какие клетки отвечают за рост рогов у оленей и пересадили их лабораторным мышам.

Дело в том, что изо всех млекопитающих лишь олени способны восстанавливать потерянные части тела. Однако речь идет лишь об их рогах, которые ежегодно сбрасываются и отрастают заново. При этом в мире природы это наиболее быстрорастущий тип тканей.

У некоторых животных, которые обладают способностью к регенерации, после потери конечности возникает бластема. Она представляет собой группу клеток, которые затем трансформируются в клетки, необходимые для отращивания утраченных частей тела.

Клетки бластемы есть и у оленей, что позволяет им восстанавливать потерянные рога.

Ранее ученые уже пытались вживлять их под кожу мышам, чтобы отращивать рога, однако в новом исследовании был применен другой подход.

Они секвенировали РНК для изучения 75 тысяч клеток пятнистого оленя (Cervus nippon), чтобы определить, как именно эти млекопитающие восстанавливают рога. Как оказалось, за 10 дней до сбрасывания рогов в педикулах (части, которая остается после сбрасывания) концентрируется высокое количество ствольных клеток. Спустя пять дней после сбрасывания они сформировали новый тип клеток, который затем превратился в хрящи и кости.

После того как эти клетки, получившие название "прогениторными клетками бластемы рога" (ПКБР), были выращены в лабораторных условиях и пересажены мышам, у грызунов начался рост "рогоподобных структур". В окончательную форму они превратились уже спустя 45 дней.

Несмотря на то, что полученные результаты являются предварительными, ученые предполагают, что в будущем эта технология поможет человеку восстанавливать костную ткань и даже отращивать утраченные конечности.

Как сообщалось ранее, пока одни ученые заняты поисков способа отращивать конечности, другие задумались о том, как дать человеку дополнительные части тела.