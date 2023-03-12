Два самца впервые смогли дать потомство: как это получилось

Технология позволит победить бесплодие у женщин

Ученым впервые удалось получить потомство от двух самцов мышей, для этого сперматозоиды одного из них превратили в яйцеклетки.

Как сообщает The Guardian, результаты эксперимента открывают абсолютно новые возможности для размножения и может позволить решить проблемы, связанные с бесплодием у женщин и возможно даже с заведением совместного ребенка однополыми парами.

"Это первый случай создания здоровых ооцитов млекопитающих из мужских клеток", — сказал руководитель проекта Кацухико Хаяси из Университета Кюсю в Японии.

Он также прогнозирует, что в течение десятилетия полученная технология станет доступной и для людей.

Чтобы добиться нужного результата, исследователи взяли образцы кожи двух самцов мышей и извлекли из них ствольные клетки, в которых хранились мужские X и Y хромосомы. Сменив в одном наборе Y на X хромосомы им удалось получить женские клетки, которые были помещены в яичники.

Тем самым они получили пригодные яйцеклетки, которые после были оплодотворены другими самцами.

Всего было получено около 600 эмбрионов, которые затем были имплантированы суррогатным мышам. Впрочем, лишь семь из них смогли родиться, то есть результативность эксперимента оказалась на уровне ниже 1%.

Несмотря на это сам факт успеха является наглядным доказательством того, что получение потомства от двух самцов возможно, кроме того полученные таким образом мышата оказались здоровыми, имели нормальную продолжительность жизни и во взрослом возрасте давали потомство.

Дальнейшим шагом ученых будет использование полученных знаний для борьбы с бесплодием у женщин, которые вместо двух X-хромосом имеют лишь одну.

Как сообщалось ранее, пока одни ученые заняты получением потомства от двух самцов, другие задумались о том, как дать человеку дополнительные конечности.