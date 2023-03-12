Два самці вперше змогли дати потомство: як це вийшло

Технологія дозволить перемогти безпліддя у жінок

Вченим вперше вдалося отримати потомство від двох самців мишей, для цього сперматозоїди одного з них перетворили на яйцеклітини.

Як повідомляє The Guardian, результати експерименту відкривають абсолютно нові можливості для розмноження і може дозволити розв'язувати проблеми, пов’язані з безпліддям у жінок і можливо навіть із закладом спільної дитини одностатевими парами.

"Це перший випадок створення здорових ооцитів ссавців із чоловічих клітин", — сказав керівник проєкту Кацухіко Хаясі з Університету Кюсю в Японії.

Він також прогнозує, що протягом десятиліття отримана технологія стане доступною для людей.

Щоб досягти потрібного результату, дослідники взяли зразки шкіри двох самців мишей і витягли з них стовбурові клітини, в яких частина зберігалися чоловічі X та Y хромосоми. Змінивши в одному наборі Y на X хромосоми, їм вдалося отримати жіночі клітини, які були поміщені в яєчники.

Тим самим вони отримали придатні яйцеклітини, які потім були запліднені іншими самцями.

Усього було отримано близько 600 ембріонів, які потім були імплантовані сурогатним мишам. Втім, лише сім із них змогли народитися, тобто результативність експерименту виявилася на рівні нижче 1%.

Попри це сам факт успіху є наочним доказом того, що отримання нащадків від двох самців можливе, крім того, отримані таким чином мишенята виявилися здоровими, мали нормальну тривалість життя і в дорослому віці давали потомство.

Подальшим кроком вчених буде використання здобутих знань для боротьби з безпліддям у жінок, які замість двох X-хромосом мають лише одну.

Як повідомлялося раніше, поки одні вчені зайняті отриманням потомства від двох самців, інші задумалися про те, як дати людині додаткові кінцівки.