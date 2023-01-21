В Україні вивели новий, більш "ефективний" тип бджіл для заселення звільнених територій

Стверджується, що нові бджоли ефективніші

Українські вчені вивели новий тип бджіл, який допоможе відновити популяції на територіях, які постраждали від російського вторгнення.

Як зазначено у звіті Інституту бджільництва, внутрішньопородний тип українських степових бджіл "Гадяцький" має покращену гігієнічну поведінку.

"Використання відселекціонованого матеріалу забезпечить рівень рентабельності в межах 35% шляхом покращення на 30-40% епізоотичної ситуації пасік та стабілізації господарсько-корисних ознак бджолиних сімей та зростання загальної продуктивності більш ніж на 15%", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висока консолідація та гігієнічна поведінка бджіл цього типу дає їм різний рівень біологічної пристосованості до стабілізації опору організму до захворювань, зимівлі та функціональних навантажень при створенні запасів меду.

Вчені також підготували заявку проведення попередніх перевірок результативності цих бджіл.

Як повідомлялося раніше, японські дослідники навчилися керувати тарганами і перетворили їх на справжніх кіборгів.