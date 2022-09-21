Вчені показали першого клона арктичного вовка: вид знаходиться на межі зникнення

Щеня в майбутньому дозволить допомогти відновити популяцію тварин, що зникають.

У Китаї показали першого у світі клону дикого полярного вовка. Самці по імені Майя вже виповнилося 100 днів від народження.

Як повідомило китайське видання Global Times, про перше клоноване цуценя рідкісного виду повідомили вчені пекінської компанії Sinogene Biotechnology Co, які у цьому проекті співпрацювали з Harbin Polarland.

Полярні вовки знаходяться під загрозою зникнення, а тому врятувати вид спробували використавши технологію клонування.

Майя народилася 10 червня і зараз перебуває у хорошому стані. Донорська клітина була передана з Канади та взята зі шкіри дикої самки полярного вовка. Сурогатною матір’ю для вовченяти стала самка бігля.

Клонування арктичного вовка було здійснено шляхом конструювання 137 нових ембріонів з енуклейованих ооцитів та соматичних клітин з подальшим перенесенням 85 ембріонів у матки семи біглів, з яких лише один народився здоровим вовком.

Цінність клонованих тварин полягає в тому, що вони здатні розмножуватися і тим самим зберігати генетичну різноманітність, що особливо важливо для видів, що зникають.

Хоча технологія клонування сильно розвинулася з моменту народження овечки Доллі в 1996 році, проте вона все ще є експериментальною, а багато нюансів викликають питання, наприклад, про здоров’я тварини та про етичний бік питання.

Втім, це не заважає в деяких випадках використовувати цю технологію практично. Наприклад, минулого року в США повідомили про успішне клонування самки чорноногого тхора.