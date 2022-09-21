Ученые показали первого клона арктического волка: вид находится на грани исчезновения

Щенок в будущем позволит помочь восстановить популяцию исчезающих животных

В Китае показали первого в мире клона дикого полярного волка. Самке по имени Майя уже исполнилось 100 дней от рождения.

Как сообщило китайское издание Global Times, о первом клонированном щенке редкого вида сообщили ученые пекинской компании Sinogene Biotechnology Co, которые в этом проекте сотрудничали с Harbin Polarland.

Полярные волки находятся под угрозой исчезновения, а потому спасти вид попытались использовав технологию клонирования.

Майя родилась 10 июня и сейчас находится в хорошем состоянии. Донорская клетка была передана из Канады и взята из кожи дикой самки полярного волка. Суррогатной матерью волчонка стала самка бигля.

Клонирование арктического волка было осуществлено путем конструирования 137 новых эмбрионов из энуклеированных ооцитов и соматических клеток с последующим переносом 85 эмбрионов в матки семи биглей, из которых лишь один родился здоровым волком.

Ценность клонированных животных заключается в том, что они способны размножаться и тем самым сохранять генетическое разнообразие, что особенно важно для исчезающих видов.

Хоть технология клонирования сильно развилась с момента рождения овечки Долли в 1996 году, однако она все еще является экспериментальной, а многие нюансы вызывают вопросы, например, о здоровье животного и об этической стороне вопроса.

Впрочем, это не мешает в некоторых случаях использовать эту технологию на практике. Например, в прошлом году в США сообщили об успешном клонировании самки черноногого хорька.