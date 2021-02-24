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В США успешно клонировали самку вымирающего животного: в сети появилось видео

В США успешно клонировали самку вымирающего животного: в сети появилось видео
02:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Ученые из США впервые успешно клонировали вымирающего черноногого хорька.

Об этом пишет The Washington Post

Животное по имени Элизабет Энн родилось еще 10 декабря, однако известно об этом стало лишь в четверг. Ее гены были взяты у хорька Виллы, которая умерла еще в 1998 году.  

В настоящее время его держат в учреждении по разведению черноногих хорьков Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США в Форт Коллинз, Колорадо.

Черноногие хорьки считались вымершими вследствие массового истребления луговых собачек, основной пищи этих хищников, владельцами ранчо, готовившими земли для крупного рогатого скота. 

О том, что вид не вымер полностью стало известно случайно в 1981 году. С тех пор оставшуюся популяцию собрали для разведения в неволе. 

В 90-х тысячи из них были выпущены на свободу, однако из-за близкого родства их вид уязвим для болезней и паразитов. 

Хорек Вилла не была связана родственными узами с разведенными в неволе животными, а потому ученые надеются, что Элизабет Энн и будущие клоны смогут сформировать еще одну линию черноногих хорьков, которая в будущем сможет сделать этот вид более устойчивым. 

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года стало известно о том, что в Техасе родился клон вымершего в дикой природе коня Пржевальского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 173

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Биология, Клонирование, Хорьки.
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