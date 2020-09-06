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Назвали Куртом: в США успешно клонировали коня Пржевальского (Видео)

Назвали Куртом: в США успешно клонировали коня Пржевальского (Видео)
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф Time Фото: Твиттер
Первый успешно клонированный конь Пржевальского родился еще 6 августа в ветеринарном учреждении в Техасе, однако новость об этом была обнародована лишь спустя почти месяц. Детеныш был клонирован из ДНК самца, замороженной в зоопарке в 1980 году.

Лошади Пржевальского когда-то вымерли в дикой природе. Несмотря на интенсивные программы разведения, которые помогли возродить этот вид и вернуть его на пастбища Китая и Монголии, почти все ныне живущие особи являются потомками 12 лошадей, родившихся в зоопарке Сан-Диего.

Успешное клонирование собранной за 40 лет ДНК призвано внести ключевое родовое разнообразие и может способствовать выживанию вида.

В зоопарке заявили, что клонированный самец в конечном итоге будет переведен в сафари-парк зоопарка Сан-Диего и интегрирован в стадо других коней Пржевальского для дальнейшего разведения.

"Работа по спасению исчезающих видов требует сотрудничества и преданных делу партнеров с согласованными целями. Мы разделяем это замечательное достижение, потому что применили наш междисциплинарный подход, работая с лучшими научными умами и используя ценный генетический материал, собранный и хранящийся в нашем биобанке ДНК дикой природы", - говорится в заявлении Пол А. Барибо, президента San Diego Zoo Global.

Клонированного коня Пржевальского назвали Куртом в честь доктора Курта Бениршке, который собирает и сохраняет генетический материал исчезающих животных с 1975 года.

По данным Смитсоновского национального зоопарка, лошади Пржевальского относятся к "находящимся под угрозой исчезновения" видам. Они считаются последним видом "по-настоящему диких лошадей" и являются "дальними родственниками" современных домашних лошадей, которые, вероятно, отделились от общего предка около 500 000 лет назад.

Кони Пржевальского - не единственный вид, который ученые пытаются возродить с помощью биотехнологии. Группа Revive & Restore проводит подобные работы в отношении по крайней мере шести исчезающих или вымерших видов, в том числе шерстистого мамонта, исчезнувшего около 4000 лет назад.

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Другие организации и исследовательские центры также пытаются возродить вымершие или находящиеся под угрозой исчезновения виды. Например, Международный исламский университет Малайзии планирует вернуть к жизни недавно вымершего суматранского носорога.

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Все по теме:

Биология, Клонирование, Конь Пржевальского.

Автор:

Телеграф
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