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В Новой Гвинее нашли диких поющих собак: считалось, что они вымерли 50 лет назад

В Новой Гвинее нашли диких поющих собак: считалось, что они вымерли 50 лет назад
02:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
В Новой Гвинее обнаружили диких поющих собак. Их считали вымершими на протяжении 50 лет.

Статью с результатами их исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

На протяжении полувека ученые считали, что поющие новогвинейские собаки вымерли в дикой природе. Оказалось, они живы. И по-прежнему издают характерные гармоничные звуки, похожие на пение горбатых китов. Внешне новогвинейские поющие собаки очень похожи на австралийских динго, только в уменьшенном варианте. Собаки имеют отличия от динго в поведении и морфологии, а также обладают необычным голосом.

С 1970-х годов новогвинейская поющая собака считалась вымершей — в дикой природе ее с тех пор не видели, и только в неволе сохранились несколько сотен представителей породы.

"Новогвинейская поющая собака, как мы ее знаем, сегодня фактически выведена людьми. Восемь особей были привезены в США из высокогорий Новой Гвинеи и скрещены друг с другом",  - говорит Элани Остандер, доктор из американского Национального института здоровья

При этом из-за небольшой численности популяции собаки потеряли часть вариаций своего ДНК, что также поставило вопрос о перспективах выживания породы.

Обнаружив псов, которые по описаниям были очень похожи новогвинейских поющих собак, биологи собрали образцы их крови и выделений и обратились за помощью к генетикам. Ученые расшифровали структуру ДНК неизвестных собак и сравнили ее со структурой генома новогвинейских поющих собак из питомников, а также других представителей семейства псовых.

Что не убило, то сделало сильнее: активная травля динго позволила им стать крупнее

Анализ показал, что обе породы новогвинейских собак – близкие родичи, а их предки принадлежали к одному и тому же виду. Теперь ученые могут восстановить популяцию этих хищников, скрещивая псов из питомников с их дикими родичами. Благодаря этому их генофонд можно очистить от следов ДНК их одомашненных родичей, защитить новогвинейских поющих собак от вымирания, а также оценить нынешние размеры популяции этих животных.

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Все по теме:

Собаки, Биология, Новая Гвинея.

Автор:

Телеграф
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