Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине
Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине
Товары обойдутся на 50-200% дороже: ЮНИСЕФ призывает не отменять "пакет малыша"
Товары обойдутся на 50-200% дороже: ЮНИСЕФ призывает не отменять "пакет малыша"
"Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

Что не убило, то сделало сильнее: активная травля динго позволила им стать крупнее

Что не убило, то сделало сильнее: активная травля динго позволила им стать крупнее
Обновлено 03:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
За последние 80 лет собаки динго в Австралии выросли на 6-9%. Однако раст отмечен только в тех областях, где их активно травят с помощью вещества "1080" (натриевая соль или фторцетат натрия).

В новом исследовании, проведенном UNSW и Университетом Сиднея и обнародованном в журнале Biological Journal of the Linnean Society, сравниваются размеры динго, которые жили в регионах с активным применением "1080" и тех, которые живут в регионах, где яд не используется. 

Исследователи произвели замеры черепа почти 600 особей собак динго. Так черепа из областей, где власти активно борются с вредителями, увеличились в размерах примерно на 4 мм, это может соответствовать увеличению массы тела на один килограмм.  

При том отмечается, что если черепа самцов в среднем увеличились на 3,6 мм, то черепа самок стали крупнее на 4,5мм.   

"Наиболее вероятная теория заключается в том, что у динго, которые выживают в кампаниях по травле, меньше конкуренции за еду", говорит Мэтью Кроутер, соавтор статьи и доцент из Сиднейского университета.

Ученые предполагают, что из-за сокращения популяции динго, начинает стремительно расти популяция кенгуру, которые являются их основной добычей. Таким образом выжившие особи оказываются менее подвержены конкуренции за еду, а следовательно могут вырастать до более крупных размеров. 

Фторцетат натрия известен в Австралии под названием "десять-восемьдесят", его используют для борьбы со вредителями, в том числе и с динго. 

Крайне высокий уровень: в Амазонке практически вся рыба содержит ртуть

Белый порошок без запаха вводят в мясные приманки, которые оставляют в местах распространения динго. 

Масштабные кампании по травле этих хищников проходили в части регионов Австралии в 60-х и 70-х годах прошлого века.  

А вот динго из земель аборигенов либо заповедников не показали изменений в размерах тела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Эволюция, Биология, Динго.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
02 В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
03 В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы
04 Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского
05 Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших
Битва за тюрьму в Афганистане: почти тридцать погибших
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
В Украине уже более полумиллиона безработных
В Украине уже более полумиллиона безработных
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь