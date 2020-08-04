Что не убило, то сделало сильнее: активная травля динго позволила им стать крупнее

За последние 80 лет собаки динго в Австралии выросли на 6-9%. Однако раст отмечен только в тех областях, где их активно травят с помощью вещества "1080" (натриевая соль или фторцетат натрия).

В новом исследовании, проведенном UNSW и Университетом Сиднея и обнародованном в журнале Biological Journal of the Linnean Society, сравниваются размеры динго, которые жили в регионах с активным применением "1080" и тех, которые живут в регионах, где яд не используется.

Исследователи произвели замеры черепа почти 600 особей собак динго. Так черепа из областей, где власти активно борются с вредителями, увеличились в размерах примерно на 4 мм, это может соответствовать увеличению массы тела на один килограмм.

При том отмечается, что если черепа самцов в среднем увеличились на 3,6 мм, то черепа самок стали крупнее на 4,5мм.

"Наиболее вероятная теория заключается в том, что у динго, которые выживают в кампаниях по травле, меньше конкуренции за еду", говорит Мэтью Кроутер, соавтор статьи и доцент из Сиднейского университета.

Ученые предполагают, что из-за сокращения популяции динго, начинает стремительно расти популяция кенгуру, которые являются их основной добычей. Таким образом выжившие особи оказываются менее подвержены конкуренции за еду, а следовательно могут вырастать до более крупных размеров.

Фторцетат натрия известен в Австралии под названием "десять-восемьдесят", его используют для борьбы со вредителями, в том числе и с динго.

Белый порошок без запаха вводят в мясные приманки, которые оставляют в местах распространения динго.

Масштабные кампании по травле этих хищников проходили в части регионов Австралии в 60-х и 70-х годах прошлого века.

А вот динго из земель аборигенов либо заповедников не показали изменений в размерах тела.