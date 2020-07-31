Крайне высокий уровень: в Амазонке практически вся рыба содержит ртуть

Ученые Всемирного фонда дикой природы обнаружили, что треть рыб в Амазонке содержат опасный уровень ртути в организме.

Почти треть рыбы в Амазонке содержит высокие уровни ртути в организме — они опасны для человека. Об этом стало известно из исследования бразильского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и трех бразильских исследовательских институтов. Они нашли «поразительно высокие» уровни ртути в 400 видах рыбы, которые обитают в пяти частях реки.

Исследователи добавили, что четыре вида с самыми высокими концентрациями ртути — это те виды, которые местные жители чаще всего употребляют в пищу. При этом потребление более 200 граммов этой рыбы может нанести непоправимый вред здоровью.

Высокие уровни содержания ртути в регионе вызваны незаконной добычей золота, отметили активисты. Это исследование показало, что копатели не только вредят лесам на этой территории, но и отравляют реки вокруг.

"Уровень ртути оказался крайне высоким у 77,6% плотоядных рыб, 20% всеядных и 2,4% травоядных. Большую часть этих рыб местные жители употребляют в пищу или продают в другие страны" - отрывок из доклада WWF.

"Мы уже знали, что это уничтожает лес. Теперь мы знаем, как добыча золота разрушает здоровье тех, кто проживает в этом регионе", — отметили активисты из WWF.