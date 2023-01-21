В Украине вывели новый, более "эффективный" тип пчел для заселения освобожденных территорий

Утверждается, что новые пчелы более эффективны

Украинские ученые вывели новый тип пчел, который поможет восстановить популяции на территориях, пострадавших от российского вторжения.

Как указано в отчете Института пчеловодства, внутрипородный тип украинских степных пчел "Гадяцкий" обладает улучшенным гигиеническим поведением.

"Использование отселекционированного материала обеспечит уровень рентабельности в пределах 35% за счет улучшения на 30-40% эпизоотической ситуации пасек и стабилизации хозяйственно-полезных признаков пчелиных семей и роста общей производительности более чем на 15%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокая консолидация и гигиеническое поведение пчел этого типа дает им разный уровень биологической приспособленности к стабилизации сопротивления организма к заболеваниям, зимовке, и функциональных нагрузок при создании запасов меда.

Ученые также подготовили заявку на проведение предварительных проверок результативности этих пчел.

Как сообщалось ранее, японские исследователи научились управлять тараканами и превратили их в настоящих киборгов.