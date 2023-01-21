Укр

В Украине вывели новый, более "эффективный" тип пчел для заселения освобожденных территорий

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пчела
Пчела

Утверждается, что новые пчелы более эффективны

Украинские ученые вывели новый тип пчел, который поможет восстановить популяции на территориях, пострадавших от российского вторжения.

Как указано в отчете Института пчеловодства, внутрипородный тип украинских степных пчел "Гадяцкий" обладает улучшенным гигиеническим поведением.

"Использование отселекционированного материала обеспечит уровень рентабельности в пределах 35% за счет улучшения на 30-40% эпизоотической ситуации пасек и стабилизации хозяйственно-полезных признаков пчелиных семей и роста общей производительности более чем на 15%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокая консолидация и гигиеническое поведение пчел этого типа дает им разный уровень биологической приспособленности к стабилизации сопротивления организма к заболеваниям, зимовке, и функциональных нагрузок при создании запасов меда.

Ученые также подготовили заявку на проведение предварительных проверок результативности этих пчел.

Как сообщалось ранее, японские исследователи научились управлять тараканами и превратили их в настоящих киборгов.

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#Украина #Пчелы #Биология