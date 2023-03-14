Вчені навчилися відрощувати "роги" у мишей: навіщо це потрібно

Нова технологія може просунути людство на шляху до регенерації втрачених кінцівок

Вчені використовували стовбурові клітини оленів, щоб дозволити мишам відрощувати роги. Хоч витівка може здатися дивною, але в майбутньому ця технологія може дозволити людям відновлювати кістки та хрящі.

Як йдеться в матеріалі Daily Mail, китайські вчені змогли визначити, які клітини відповідають за зростання рогів біля оленів і пересадили їх лабораторним мишам.

Річ у тім, що з усіх ссавців лише олені здатні відновлювати втрачені частини тіла. Проте йдеться лише про їхні роги, які щорічно скидаються і відростають заново. При цьому у світі природи це найбільш швидко зростаючий тип тканин.

У деяких тварин, які мають здатність до регенерації, після втрати кінцівки виникає бластема. Вона є групою клітин, які потім трансформуються в клітини, необхідні для відрощування втрачених частин тіла.

Клітини бластеми є й в оленів, що дозволяє їм відновлювати втрачені роги.

Раніше вчені вже намагалися вживлювати їх під шкіру мишам, щоб відрощувати роги, однак у новому дослідженні було застосовано інший підхід.

Вони секвенували РНК для вивчення 75 тисяч клітин плямистого оленя (Cervus nippon), щоб визначити, як саме ці ссавці відновлюють роги. Як виявилося, за 10 днів до скидання рогів у педикулах (частини, що залишається після скидання), концентрується висока кількість стовбурових клітин. Через п’ять днів після скидання вони сформували новий тип клітин, який потім перетворився на хрящі та кістки.

Після того, як ці клітини, що отримали назву "прогеніторними клітинами бластеми рогу" (ПКБР), були вирощені в лабораторних умовах і пересаджені мишам, у гризунів почалося зростання "рогоподібних структур". На остаточну форму вони перетворилися вже через 45 днів.

Попри те, що отримані результати є попередніми, вчені припускають, що в майбутньому ця технологія допоможе людині відновлювати кісткову тканину і навіть відрощувати втрачені кінцівки.

Як повідомлялося раніше, поки одні вчені шукають спосіб відрощувати кінцівки, інші задумалися про те, як дати людині додаткові частини тіла.