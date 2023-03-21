Роботы из плоти на подходе: ученые создали "живой компьютер" из мышей

Устройство способно распознавать электронные и световые схемы

Американские ученые смогли использовать стволовые клетки мышей, чтобы создать устройство, которое может стать основой для создания "живых компьютеров".

Согласно отчету, обнародованному в Science and Technology Daily, ученые Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн синтезировали 80 тысяч стволовых клеток мышей между оптическими волокнами на сетке электродов.

Получившееся устройство оказалось размером с человеческую ладонь, утверждается, что оно может распознавать световые и электронные схемы.

Чтобы научить устройство различать различные типы сигналов, исследовательская группа разработала 10 различных моделей электрических импульсов и вспышек, воспроизводила их несколько раз в течение часа и использовала традиционные компьютерные чипы для записи и анализа электрических сигналов, посылаемых нейронами. Оказалось, что нейроны запускали один и тот же сигнал каждый раз, когда им давали один и тот же паттерн.

В будущем такие устройства помогут создавать роботов из живой мышечной ткани, которые смогут ощущать окружающий их мир и учитывать полученные данные.

При этом авторы разработки заверяют, что использование подобных элементов позволит роботам продолжать работать, даже если часть их деталей выйдет из строя. Тем самым они могут оказаться более эффективными, чем традиционные механические роботы.

Как сообщалось ранее, ученые научили мышей отращивать "рога", что может помочь человечеству в регенерации утраченных конечностей.