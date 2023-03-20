Для тяжелой работы: создан робот, который должен восполнить нехватку физической силы

Робот создан для таких сфер, как производство, логистика, складирование и розничная торговля

Несмотря на то, что по улицам городов уже разгуливают "робособаки", по-настоящему полезных роботов, которые могут заменить людей во многих сферах деятельности, пока недостаточно.

К примеру, в США остро стоит проблема нехватки рабочей силы, пишет Prnewswire.

С этой целью компания Figure, занимающаяся робототехникой, представила своего нового робота-гуманоида Figure 01. Он как раз и предназначен для того, что решить вопросы нехватки грубой рабочей силы.

"Если мы хотим дальнейшего роста, нам нужно больше производительности, а это означает больше автоматизации. Как только гуманоиды Figure будут развернуты для работы вместе с нами, у нас появится потенциал для производства множества доступных, более широко доступных товаров и услуг в такой степени, в какой мир ещё не видел", — считают в Figure.

Первый человекоподобный робот компании, названный Figure 01, сочетает в себе ловкость с алгоритмами искусственного интеллекта. Он может выполнять широкий спектр задач в различных отраслях, таких как производство, логистика, складирование и розничная торговля.

В то же время дизайнерский отдел Figure пошел еще дальше и разработал вариант робота для презентаций: из него сделали некоторое подобие робота Софии, снабдив подобием мужского лица.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых странах роботы занялись отловом хулиганов.