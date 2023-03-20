Для важкої роботи: створено робота, який має компенсувати нестачу фізичної сили

Робот створений для таких сфер, як виробництво, логістика, складування та роздрібна торгівля

Незважаючи на те, що вулицями міст уже розгулюють "робоособаки", по-справжньому корисних роботів, які можуть замінити людей у багатьох сферах діяльності, поки що недостатньо.

Наприклад, у США гостро постає проблема нестачі робочої сили, пише Prnewswire.

З цією метою компанія Figure, яка займається робототехнікою, представила свого нового робота-гуманоїда Figure 01. Він якраз і призначений для того, щоб вирішити питання нестачі грубої робочої сили.

"Якщо ми хочемо подальшого зростання, нам потрібно більше продуктивності, а це означає більше автоматизації. Як тільки гуманоїди Figure почнуть працювати разом з нами, у суспільства з’явиться потенціал для виробництва безлічі доступних товарів та послуг", — вважають у Figure.

Перший людиноподібний робот компанії, названий Figure 01, поєднує в собі спритність із алгоритмами штучного інтелекту. Він може виконувати широкий спектр завдань у різних галузях, таких як виробництво, логістика, складування та роздрібна торгівля.

У той же час дизайнерський відділ Figure пішов ще далі і розробив варіант робота для презентацій: його зробили в чомсусь подібним до робота Софії, забезпечивши "рисами справжнього чоловіка".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких країнах роботи зайнялися виловом хуліганів.