Майбутнє вже тут: у Києві пес-робот розгулював вулицею (відео)

Коштує робо-пес понад 70 тисяч доларів

В одному з районів Києва на вулиці помітили незвичайного вихованця – робо-пса від фірми Boston Dynamics. Робот ходив вулицею у дворі багатоповерхового будинку.

Кадри опубліковано в одному зі столичних Telegram-каналів. Робот гуляв у дворі ЖК "Кампус" у Солом’янському районі Києва.

На кадрах видно, що робот йде один, поряд з ним немає людини, яка б могла бути його власником. І це не дивно, адже робот оснащений аккамулятором і ним можна керувати дистанційно за допомогою спеціального планшета. У мережі пожартували, що собаку відправили вигулюватися, як справжню тварину.

Робо-пес Spot від Boston Dynamics став доступним до продажу в 2020 році. Цей винахід призначений для комерційного та промислового використання: для автоматичного збирання даних, перевезення вантажів, огляду небезпечної місцевості та інших завдань. Допускається використання такого робота як домашнього помічника, до того ж нещодавно робота оснастили "рукою", яка допомагає залізному псу відчиняти двері, перемикати рубильник, перетягувати шлакоблок, а також піднімати речі з підлоги та складати їх у кошик.

Ціна робо-пса не кожному припаде по кишені, адже в середньому коштує 74,5 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що перші "живі роботи" навчилися розмножуватися самостійно. Це нова форма розмноження, не схожа інші.