Будущее уже здесь: в Киеве пес-робот разгуливал по улице (видео)

Стоит робо-пес больше 70 тысяч долларов

В одном из районов Киева на улице заметили необычного питомца — робо-пса от фирмы Boston Dynamics. Робот ходил по улице во дворе многоэтажного дома.

Кадры опубликованы в одном из столичных Telegram-каналов. Робот гулял во дворе ЖК "Кампус" в Соломенском районе Киева.

На кадрах видно, что робот идет один, рядом с ним нет человека, который мог бы быть его владельцем. И это не удивительно, ведь робот оснащен аккамулятором и им можно управлять дистанционно при помощи специального планшета. В сети пошутили, что собаку отправили выгуливаться, как настоящее животное.

Робо-пес Spot от Boston Dynamics стал доступен к продаже в 2020 году. Это изобретение предназначено для коммерческого и промышленного использования: для автоматического сбора данных, перевозки грузов, осмотра опасной местности и других задач. Допускается использование такого робота в качестве домашнего помощника, к тому же недавно робота оснастили "рукой", которая помогает железному псу открывать двери, переключать рубильник, перетаскивать шлакоблок, а также поднимать вещи с пола и складывать их в корзину.

Цена робо-пса не каждому придется по карману, ведь в среднем стоит 74,5 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что первые "живые роботы" научились размножаться самостоятельно. Это новая форма размножения, не похожая на другие.