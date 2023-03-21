Роботи із плоті на підході: вчені створили "живий комп’ютер" з мишей

Пристрій здатний розпізнавати електронні та світлові схеми.

Американські вчені змогли використати стволові клітини мишей, щоб створити пристрій, який може стати основою для створення "живих комп’ютерів".

Згідно з звітом, оприлюдненим у Science and Technology Daily, вчені Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн синтезували 80 тисяч стовбурових клітин мишей між оптичними волокнами на сітці електродів.

Пристрій, що вийшов, виявився розміром з людську долоню, стверджується, що він може розпізнавати світлові та електронні схеми.

Щоб навчити пристрій розрізняти різні типи сигналів, дослідницька група розробила 10 різних моделей електричних імпульсів та спалахів, відтворювала їх кілька разів протягом години та використовувала традиційні комп’ютерні чіпи для запису та аналізу електричних сигналів, що посилаються нейронами. Виявилося, що нейрони запускали один і той же сигнал щоразу, коли їм давали один і той же патерн.

У майбутньому такі пристрої допоможуть створювати роботів з живої м’язової тканини, які зможуть відчувати навколишній світ і враховувати отримані дані.

При цьому автори розробки запевняють, що використання подібних елементів дозволить роботам продовжувати працювати навіть якщо частина їх деталей вийде з ладу. Тим самим вони можуть виявитися ефективнішими, ніж традиційні механічні роботи.

Як повідомлялося раніше, вчені навчили мишей відрощувати "роги", що може допомогти людству в регенерації втрачених кінцівок.