Як у фільмі "Чужий": Вчені хочуть занурювати астронавтів у сплячку для тривалих перельотів

Процес старіння під час сну в космосі, як у кіно, зупинятися, на жаль, не буде

Вчені з Європейського космічного агентства (ESA) давно цікавляться режимом сну та тим, як його можна застосувати для космічних подорожей. І нарешті знайшли спосіб — астронавтів занурюватимуть у сон, як у фільмах "Пробудження" та "Чужий".

Докладно про дослідження ESA розповіли на порталі Space. Занурення в сон буде застосовуватися для польотів у космосі на далеку відстань, наприклад, на Марс (близько року).

Принцип ідеї такий самий, як і у фільмах — астронавти долатимуть більше відстані в космосі, без свідомості. Але відмінність від фільмів все ж таки є — процес старіння при цьому не припиниться, але може трохи сповільнитися, адже всі клітини майже перестають працювати.

Перші дослідження вже були проведені на тваринах, і вони показали успішний результат. Вченим вдалося занурити в сплячку щурів, для яких такий процес невластивий. Гризунів безпечно занурили у сон і вивели з нього без ускладнень за кілька днів. Процес включав зменшення перебування на денному світлі та період інтенсивного годування, після якого суворе голодування.

"Щури отримували ліки, речовину-нейромедіатор, і потрапляли в темний простір зі зниженою температурою. Це працює дуже добре, але проблема полягає в тому, що вам потрібно повторно застосовувати сигнальну молекулу для підтримки стану. Це може мати шкідливі наслідки в довгостроковій перспективі", — Розповів про дослідження член дослідницької групи ESA Юрген Берейтер-Хан.

Провести аналогічні випробування на людях планують у найближчі 10 років, а вперше ввести у сплячку людей та відправити їх у політ мають намір у 2030 році. Але все залежить від наявності фінансування, каже координатор досліджень ESA Дженніфер Нго-Ан.

"Сплячка під час річної подорожі на Марс не просто запобігатиме нудьзі. Це також заощадить витрати на місію, оскільки членам екіпажу не потрібно буде їсти чи пити. Навіть витрата кисню менша. Є й інші, досить дивні переваги сплячки. Так, дослідження на тваринах показують, що тіла астронавтів, що знаходяться в заціпенінні, виснажуються набагато менше, ніж тіла тих, хто прокинувся в умовах мікрогравітації", — пояснили в Space.

До речі, вплив мікрогравітації – це одна з основних проблем, з якою стикаються астронавти. Через неї спостерігається серйозна втрата кісткової та м’язової маси. Навіть на Міжнародній космічній станції, де доступні високотехнологічні тренажери та дотримуються суворих протоколів вправ, астронавти втрачають до 20% м’язової маси за місяць. Їхні кістки теж поступово слабшають.

Сплячий астронавт, за словами вчених, не лише заощадить бюджет місії, а й прокинеться у бадьорому стані без побічних ефектів від тривалого сну чи життя в умовах мікрогравітації.

"Насправді дослідження показують, що сповільнені клітини сплячого тіла навіть не пошкоджуються радіацією, яка є однією з найбільших проблем зі здоров’ям під час космічного польоту", — резюмували в Space.

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