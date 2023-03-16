На Венері відбулося виверження найбільшого вулкана: фото від NASA

Вчені не виключають, що можуть знайти навіть якісь форми життя на Венері

Поки вчені намагаються знайти життя на Марсі, на Венері виявили вулкан, який вивергається. Відкриття доводить, що хоч би тектонічна активність на планеті є.

Знімки, що підтверджують виверження вулкана, були зроблені космічним кораблем NASA Магеллан близько 30 років тому. Вченим знадобився не один десяток років аналізів та досліджень, щоб підтвердити цей факт, передає портал Science.

Раніше вчені вважали, що на Венері немає жодної активності. Однак знімки Магеллана, зроблені з різницею у вісім місяців, зняли кругле гирло вулкана або кальдеру (котловину вулканічного походження), яке різко збільшується внаслідок раптового виверження. На Землі такий процес відбувається тоді, коли вулкан викидає із себе потоки магми.

Аналіз знімків космічного корабля NASA показав, що на Венері є тектонічна активність. Група вчених під керівництвом Роберта Херріка, планетолога з Університету Аляски, визначила, що космічному апарату вдалося зняти саме момент виверження вулкана, проникнувши радаром крізь густі хмари. До речі, вулкан Маат вважається найбільшим на Венері, його висота сягає 9 кілометрів.

Крім того, згідно з даними Магеллана, над ймовірним місцем виверження вулкана сила гравітації є дуже низькою, що є ознакою того, що там є гарячий шлейф менш щільної породи в мантії планети. На Землі аналогічний розташований під Гаваями. Хімічний склад породи у місці передбачуваного жерла був схожий на магму.

Вчені не збираються зупинятися і планують продовжити вивчати Венеру, і навіть не відкидають того факту, що зможуть виявити на ній якісь форми життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому на Марсі досі не знайшли доказів життя. Вирішити цю проблему людство зможе лише за 10 років.